Kaynak: Haber Merkezi

Polonya'nın Lutoryż kasabasında sıradan bir inşaat kazısı, tüm ülkeyi şoke eden korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bir evin bahçesinde yürütülen zemin çalışmaları sırasında toprağa gömülmüş şüpheli tıbbi atıklar bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde, poşetlerin içinde doğmamış bebeklere (cenin) ait kalıntılar olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturma, okulları evin eski sahibi olan 57 yaşındaki patolog Magdalena H.'ye çevirdi. Şüpheli kadın, 12 Haziran'da Zamość kentinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

"COVİD-19 DÖNEMİNDE HASTANEDEN ALDIM"

Polis sorgusunda hakkındaki iddiaları kabul eden Magdalena H., kan donduran detayları tüm soğukkanlılığıyla anlattı. Eski patolog, söz konusu cenin kalıntılarını Covid-19 pandemisinin yoğun yaşandığı dönemde, Rzeszów kentinde görev yaptığı hastaneden gizlice evine getirdiğini itiraf etti.

Kalıntıları evinde kendi kişisel "tıbbi araştırmaları" için kullandığını öne süren kadın, deney ve incelemeleri bittikten sonra ise bunları sıradan bir çöp gibi poşetleyerek arka bahçesine gömdüğünü belirtti.

SADECE CENİN DEĞİL, HASTANE ARŞİVİ DE ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin bahçede yaptığı detaylı kazı çalışmaları, durumun vehametini daha da artırdı. Toprak altından sadece bebek bedenleri değil; aynı zamanda gizli yürütülen bu işlemlerde kullanılan çok sayıda test tüpü, mikroskop lamları ve resmi hastane kayıtları olduğu değerlendirilen belgeler ele geçirildi.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bugüne kadar herhangi bir suç kaydı bulunmayan 57 yaşındaki eski patolog, şimdi oldukça ağır suçlamalarla karşı karşıya. Şüphelinin 'İnsan kalıntılarına saygısızlık ve hürmetsizlik, tıbbi ve biyolojik atıkların usulsüz yönetimi ve tehlikeli maddeleri izinsiz alanlara terk etmek' suçlarından yargılandı.

Uzmanlar, tüm bu suçlamaların birleşimiyle Magdalena H.'nin 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor. Öte yandan güvenlik güçleri, evin çevresinde henüz ulaşılamamış başka gömü alanları olup olmadığını ve bu kan donduran olayda patoloğa yardım eden başka kişilerin bulunup bulunmadığını derinlemesine araştırıyor.