İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu büyük çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takibini yaptıkları A.C.’nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, evde detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda 102 bin 596 adet sentetik hap, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 1973 ilaç kutusu ile ruhsatsız bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüpheli A.C. gözaltına alınırken, operasyonun il genelinde ilçe bazında gerçekleştirilen en yüksek miktarlı sentetik hap yakalamalarından biri olduğu belirtildi.

Gözaltındaki şüpheli, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.