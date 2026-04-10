Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır’da, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 181’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Yılmaz, konuşmasında teşkilatın köklü geçmişine ve güvenlikteki rolüne dikkat çekti.

KÖKLÜ GEÇMİŞ, GÜÇLÜ YAPI

Türk Polis Teşkilatı’nın 10 Nisan 1845’te atılan temellerle bugünlere ulaştığını belirten Yılmaz, kurumun Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte değişen şartlara uyum sağlayarak güçlendiğini ifade etti.

Emniyet teşkilatının özellikle Milli Mücadele döneminde üstlendiği rolün önemine değinen Yılmaz, bugün de gelişen imkanlar ve yetişmiş kadrolarla kamu düzenini koruduğunu söyledi.

“FEDAKARLIĞIN KARŞILIĞI ÖDENEMEZ”

Konuşmasında şehitler ve gazilere geniş yer ayıran Yılmaz, “Bu toprakları vatan kılan güç, sarsılmaz bir iman ve vatan sevgisidir” dedi.

Polislerin görevlerini yerine getirirken büyük fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, bu fedakarlıkların karşılığının tam anlamıyla ödenemeyeceğini dile getirdi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE DESTEK

Devletin şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalarına da değinen Yılmaz, barınmadan eğitime, sağlıktan istihdama kadar birçok alanda destek sağlandığını belirtti.

Kira yardımı, faizsiz konut kredisi, fatura indirimleri ve ücretsiz ulaşım gibi uygulamalarla bu kesimlerin yanında olunduğunu ifade etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU

Yılmaz, konuşmasında terörle mücadeleye de değinerek, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atıldığını söyledi. Geçmişte özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan acılara işaret eden Yılmaz, bugün birçok yerleşim yerinde hayatın normalleştiğini ve huzur ortamının güçlendiğini dile getirdi.

Her adımda şehitlerin hatırasına sahip çıkıldığını vurgulayan Yılmaz, elde edilen tüm kazanımların arkasında şehitlerin fedakarlığı ve gazilerin dirayetinin bulunduğunu belirterek, bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.