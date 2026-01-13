Sosyal medyada trafik kurallarını anlatan videolarıyla tanınan polis memuru Serkan Durmuş, paylaşımları sebebiyle başına iş açtı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Daha önce hakkında 12 ayrı şikayetin geldiği Durmuş için maaşından kesinti uygulanması cezası verildi.

Mevzuat gereğince bu durumda cezanın karşılığı olarak maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

4. KEZ SORUŞTURMA AÇILDI

Ancak bu cezaya rağmen Durmuş, video çekmeye ve yayınlamaya devam etti. Durmuş'un sosyal medyada video paylaşmaya devam etmesi nedeniyle hakkında 4. bir soruşturmanın da açıldığı bildirildi.