TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Sözcü TV'de gazeteci Senem Toluay Ilgaz'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Arınç, Gezi eylemleri sonrası başlatılan davada tutuklanan Tayfun Kahraman'a ilişkin açıklama yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Kahraman hakkında hak ihlali ve yeniden yargılama kararı vermesine de işaret eden Arınç, "Adli Tıp Kurumu vicdansızlık bir yana acımasızca davranıyor. Tayfun Kahraman sağlık durumundan dolayı tahliye edilmeli. Kahraman'ı hükümet devirecek biri olarak görmedim" dedi.

'BELKİ TUTUKLANMAZDI'

İBB'nin tutuklu yargılanan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecine de değinen Arınç, "Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı çok erken açıklandı. Erken adaylık açıklamasaydı belki tutuklanmazdı. Siyasette erken öten horozun başını keserler" ifadelerini kullandı.

Arınç, tutuksuz yargılanması gerektiğine işaret ederek İmamoğlu'nun yurt dışına tehdidi varsa engel olunabileceğini vurguladı. Arınç, burada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi biliyoruz" sözlerini hatırlattı.

Arınç, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dava edilen eski belediye başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak ifadeye çağırıldığı takdirde gideceğini belirtti.

'BİZDE GENEL KABUL GÖRMEZ'

Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine aday olarak oğlu Bilal Erdoğan'ın geçip geçmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı. Arınç, "Babadan oğula vekillik olmuştur ama bu başka bir konudur. Bizde genel kabul görmez" ifadelerini kullandı.

