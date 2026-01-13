ATM’den para çekerken bu tuşa basın: Uzmanlar dolandırılmamanın yolunu açıkladı

Uzmanlara göre, güvenlik önlemleri yalnızca işlem sonlandığında değil, ATM'ye yaklaşıldığı andan beri başlamalı. Kart kopyalama cihazı olarak bilinen 'skimmer'ların varlığına karşı kart giriş haznesinin ve tuş takımının dikkatli olarak incelenmesi, şifre girerken el ile tuşların gizlenmesi dolandırıcılık riskini bir hayli azaltıyor.