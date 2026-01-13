Yeniçağ Gazetesi
13 Ocak 2026 Salı
İstanbul
ATM'den para çekerken bu tuşa basın: Uzmanlar dolandırılmamanın yolunu açıkladı

Dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için uzmanlardan hayati uyarı geldi. ATM'den Para çektikten sonra tek bir tuşa basmanız yeterli.

Son Güncelleme:
Son dönemde artan dolandırıcılık vakaları, yurttaşları canından bezdirdi. Dolandırıcılar, ATM’leri taktıkları aletlerle yurttaşların banka hesaplarından paralar çekiyor.

Öte yandan dolandırıcılar, ATM’lerden vatandaşların hesap bilgilerine de erişebiliyor. Bazı vatandaşlar para çekme işlemi yaptıktan sonra iptal tuşuna basmadan gidiyor.

"İPTAL" TUŞUNA MUTLAKA BASIN

Uzmanlara göre, para çekme işlemi tamamlandıktan ve kart iade edildikten sonra dahi, sistemin tamamen kapanması için mutlaka 'İptal' (Cancel) tuşuna basılması gerekiyor.

Genel olarak göz ardı edilen bu basit işlem, bankacılık güvenliği açısından hayati öneme sahip. İşlem bittikten sonra 'İptal' tuşuna basmak, kullanıcı oturumunu anında sonlandırarak sistemin askıda kalma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

DOLANDIRICILARIN HESABA ERİŞMESİ ENGELLENİYOR

Bu yöntemle birlikte, makine başında bekleyen veya sisteme uzaktan müdahale etmeye çalışan kötü niyetli şahısların, açık kalan o kısacık zaman aralığında hesaba erişmesi engelleniyor.

Banka çalışanları, bu refleksin vatandaşları siber korsanlara karşı koruyan en etkili ve basit yöntemlerden biri olduğunu ifade ediyor.

Uzmanlara göre, güvenlik önlemleri yalnızca işlem sonlandığında değil, ATM'ye yaklaşıldığı andan beri başlamalı. Kart kopyalama cihazı olarak bilinen 'skimmer'ların varlığına karşı kart giriş haznesinin ve tuş takımının dikkatli olarak incelenmesi, şifre girerken el ile tuşların gizlenmesi dolandırıcılık riskini bir hayli azaltıyor.

