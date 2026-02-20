Yenişehir ilçesinde yaşayan Kadir ve Yasemin Nur İşbilir (28) çiftinin 7 Aralık 2025’te dünyaya gelen kızları Zeynep Erva’dan, doğumunun ardından hastanede alınan topuk kanı örneğiyle yapılan taramada şüpheli bulgular elde edildi.

Yapılan ileri tetkiklerde Zeynep Erva’nın SMA Tip-1 hastası olduğu belirlendi. Ailenin yurt dışındaki tedavi seçeneklerini araştırması üzerine Dubai’deki bir hastaneyle görüşüldü, gen tedavisinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aile tarafından Valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. SMA hastalarında 6 aylık olmadan uygulanan tedavinin daha etkili olması nedeniyle Zeynep Erva için kritik sürenin 4 ay içinde olduğu, kampanyada ise şu ana kadar yüzde 8 seviyesine ulaşıldığı bildirildi.

'YOLUN BAŞINDAYIZ'

Zeynep Erva’nın babası Kadir İşbilir, yaşadıklarını anlatarak, "Diyarbakır’da polis memuru olarak görev yapıyorum. Kızım 10 günlükken SMA testi konuldu. Kızım şu an 2 aylık. Valilik onaylı bir kampanya başlattık ve devam ediyor. Bu ramazan ayında hayır sahiplerinden destek bekliyoruz. Biz daha yolun çok başındayız. İlacı en erken almak istiyoruz. Kızım 6 aylık olmadan ilaç alırsa tedavisi daha hızlı ilerler. Bu mübarek Ramazan Bayramı’nda çifte bayram istiyoruz. İnşallah bu kampanya son bulur. Vatandaşlarımızın zekat ve filtrelerine talibiz" dedi.

‘KIZIM DA DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ KOŞUP OYNASIN’

Anne Yasemin Nur İşbilir ise kızının bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini belirterek, “Hastalığı ilk duyduğumuzda çok üzüldük. Rabb'im kimseye yaşatmasın. Hayır sahiplerimizin hayırlarını istiyoruz. Kızımın iyi olmasını istiyorum. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum.

Her gece yatarken ‘Acaba nefes alıyor mu?’ diye endişelenmekten kurtulmak istiyoruz. Lütfen bize yardım edin. Kızım da diğer çocuklar gibi koşup oynasın. Kampanyada yüzde 8’e ulaştık. Ramazan Bayramı ile Rabb'im bize çifte sevinç yaşatsın” diye konuştu.