1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde görev başındaki İstanbul polisine kumanya dağıtıldı. Kumanyaların içine, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız imzalı teşekkür notu da bırakıldı. Ancak polislere dağıtılan kumanyalar, sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından kamuoyunda tartışma yarattı.

Uzun saatler boyunca sahada görev yapan polislere verilen kumanyaların yetersiz ve düşük kalitede olduğu yönündeki eleştiriler, polislerin çalışma koşullarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Gün boyunca yoğun olarak çalışan polisler fiziksel olarak zorlayıcı bir mesai yürütürken kumanyaların içerik ve kalite bakımından beklentilerin altında kalması, “görev şartlarına uygun destek sağlanıyor mu?” sorusunu beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili görüş bildiren bazı emniyet mensupları, uzun saatler süren mesailer, düzensiz çalışma saatleri ve yetersiz dinlenme imkanlarının zaten zorlayıcı olduğunu, buna ek olarak temel ihtiyaçların yeterince karşılanmamasının motivasyonu olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Polislerin yalnızca güvenlik sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda fiziksel ve psikolojik olarak da yoğun bir yük taşıdığına dikkat çekiliyor.

Uzmanlara göre çözüm, yapılan iyileştirmelerle sınırlı kalmamalı. Polislerin çalışma koşullarının kalıcı olarak iyileştirilmesi, dinlenme sürelerinin artırılması ve görev planlamalarının daha insani hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca sahada görev yapan personelin ihtiyaçlarının doğrudan kendilerinden alınacak geri bildirimlerle belirlenmesi de öneriliyor.

1 Mayıs’ta yaşanan bu tartışma, güvenlik güçlerinin görünmeyen emeğini ve çalışma koşullarını yeniden kamuoyunun gündemine taşırken, yetkililerin atacağı adımlar merakla bekleniyor. Polislerin daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şartlarda görev yapabilmesi için kapsamlı düzenlemelerin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmış durumda.