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2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ABD, gruptaki ilk iki maçını kazanarak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Ev sahibi ekip, grup aşamasındaki son karşılaşmasında A Milli Takım ile karşı karşıya gelecek.

POCHETTINO'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Avustralya'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından Türkiye karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arjantinli teknik adam, "Yarın uyandığımızda odağımız tamamen Türkiye maçı olacak. Eleme turlarını düşünmek için henüz çok erken. Avustralya karşılaşmasına hazırlanırken Türkiye maçından farklı bir plan üzerinde çalıştık. Şimdi önümüzde yeni bir rakip ve farklı bir mücadele var" ifadelerini kullandı.