Yeniçağ Gazetesi
20 Haziran 2026 Cumartesi
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor A Milli Takımımızın gözü bu karşılaşmadaydı: ABD, Avustralya'ya şans tanımadı

A Milli Takımımızın gözü bu karşılaşmadaydı: ABD, Avustralya'ya şans tanımadı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. hafta maçında ABD, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
A Milli Takımımızın gözü bu karşılaşmadaydı: ABD, Avustralya'ya şans tanımadı - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun 2. haftasında ABD ile Avustralya, Seattle Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

1 6
A Milli Takımımızın gözü bu karşılaşmadaydı: ABD, Avustralya'ya şans tanımadı - Resim: 2

Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği mücadelenin 11. dakikasında ABD öne geçti.

2 6
A Milli Takımımızın gözü bu karşılaşmadaydı: ABD, Avustralya'ya şans tanımadı - Resim: 3

Sol kanattan ceza sahasına giren Balogun'un yerden sert ortasında kale önünde Avustralyalı Burgess'e çarpan top kendi ağlara gitti. (1-0) 43. dakikada ceza yayı üzerinden Dest'in şutunda savunmadan seken topu kale önünde Freeman ağlara gönderdi, ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

3 6
A Milli Takımımızın gözü bu karşılaşmadaydı: ABD, Avustralya'ya şans tanımadı - Resim: 4

VAR incelemesinin gol geçerlilik kazandı ve ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

4 6
A Milli Takımımızın gözü bu karşılaşmadaydı: ABD, Avustralya'ya şans tanımadı - Resim: 5

İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca, ABD mücadeleyi 2-0 kazandı ve puanını 6'ya yükselterek liderliğine devam etti.

5 6
A Milli Takımımızın gözü bu karşılaşmadaydı: ABD, Avustralya'ya şans tanımadı - Resim: 6

Grubun son maçında ABD, Türkiye ile karşılaşacak. Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro