MARMARA VE BATI KARADENİZ’DE FIRTINA KAPIDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz kıyı şeridi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki rüzgarın yarın (Pazar) sabahın ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden etkisini artıracağı öngörülüyor.

HIZI SAATTE 75 KİLOMETREYİ BULACAK

Denizlerdeki rüzgar kuvvetinin 6 ile 8 şiddetine kadar çıkması bekleniyor. Bu da rüzgar hızının saatte 50 ila 75 kilometre arasında bir fırtına şeklinde eseceği anlamına geliyor. Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan Güney Marmara-Adalar hattındaki feribot seferleri de iptal edilmiş durumda.

PAZARTESİ GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

MGM verilerine göre, fırtınanın 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren gücünü kaybederek bölgeyi terk etmesi bekleniyor.