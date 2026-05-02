Trendyol Süper Lig’in 32’inci haftasında lider Galatasaray Samsunspor’a konuk oluyor. Sarı Kırmızılılar bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan kritik maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY İLK 11’LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın Kayan, Mendes, Holse, Coulibaly,, Ndiaye, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

SAMSUNSPOR 3-1 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Reşat Onur Coşkunses'in ilk düdüğüyle Samsunspor-Galatasaray maçı başladı.

SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI

6' Topla birlikte ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji Günay'ı geçemedi.

GALATASARAY YUNUS AKGÜN İLE ÖNE GEÇTİ

9' Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına doğru yönelen Yunus Akgün, kaleci Okan Koçuk'un önde olduğunu görüp harika bir aşırtma vuruşla ağları havalandırdı. Galatasaray 1-0 öne geçti.

SAMSUNSPOR MOUANDILMADJI'NİN GOLÜYLE BERABERLİĞİ YAKALADI

22' Mouandilmadji ceza sahası önünden köşeye yaptığı düzgün vuruşla Günay'ı çaresiz bırakarak toğu ağlarla buluşturdu. Samsunspor skora eşitliği getirdi.

SANE FRİKİKTEN KALEYİ YOKLADI

30' Sane'nin frikikten şutunda kaleyi bulan topu Okan Koçuk iki hamlede kontrol etti.

GALATASARAY KORNERDEN TEHLİKE YARATTI

35' Leroy Sane'nin kullandığı kornerde top kaleye doğru yöneldi. Okan Koçuk son anda ön direkte topu çelmeyi başardı.

N'DIAYE NET POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

43' Ceza sahası içerisinde topla bulaşan N'Diaye çaprazdan kaleyi gördü. Şutunda top direğin az farkla yanından dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: SAMSUNSPOR 1-1 GALATASARAY

GALATASARAY DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

52' Barış Alper'in duran toptan ortasında Abdülkerim ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Top kaleci Okan'da kaldı.

GALATASARAY OSIMHEN İLE GOLE YAKLAŞTI

55' Galatasaray'ın hızlı atağında Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Osimhen dar açıdan şutunu çekti. Ancak top yan ağlarda kaldı.

SAMSUNSPOR N'DIAYE'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

57' Mouandilmadji'nin hazırladığı pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluşan N'Diaye net bir vuruşla Samsunspor'u öne geçirdi.

SANE'NİN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN GERİ GELDİ

60' Galatasaray üst üste şutlarla Samsunspor kalesini boğdu. Sane'nin şutunda top direkten geri döndü. İkinci pozisyonda Yunus Akgün hazırlıksız yakalandı ve Okan Koçuk topa sahip oldu.

GALATASARAY SAHADA 10 KİŞİ KALDI

63' Osimhen'in kısa düşen geri pasında kalesini terk eden Günay, Mouandilmadji'ye ceza sahası dışında yağtığı müdahaleyle direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Galatasaray sahada 10 kişi kaldı.

MENDES NET POZİSYONU KAÇIRDI

68' Jakobs'un büyük hatasından faydalanan Mendes ceza sahası içerisinde yakaladığı net pozisyonu sonuçlandıramadı.

SAMSUNSPOR MOUANDILMADJI İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

71' Mouandilmadji ceza sahası içinde yakaladığı ilk pozisyonda kaleci Batuhan'ı geçemedi. Devam eden pozisyonda bir kez daha topla buluşan Mouandilmadji bu kez ağları havalandırdı.