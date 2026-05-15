MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor. İktidara yakın Türkiye gazetesinin iddiasına göre, güvenlik bürokrasisi ve MİT’ten oluşan üst düzey bir heyet, terör örgütü PKK’nın Kandil yapılanmasıyla temas kurdu. Yapılan görüşmelerde örgütün silah bırakma sürecine ilişkin somut adımları içeren ayrıntılı bir plan istendiği belirtildi.

YOL HARİTASI 10 GÜN İÇİNDE BEKLENİYOR

Kandil’den talep edilen planın detaylarında, mağaraların boşaltılması, silah depolarının geleceği ve örgütün elindeki askeri envantere ilişkin kapsamlı bilgilerin yer alması bekleniyor. Örgütün bu konudaki yol haritasını bir hafta ile 10 gün içinde güvenlik birimlerine ileteceği ileri sürüldü.

KARŞILIKLI ADIMLAR EŞLEŞTİRİLECEK: FERMUAR SİSTEMİ

Güvenlik bürokrasisinin Kandil’den gelecek haritayı Ankara’ya taşımasının ardından, hükümetin üzerinde çalıştığı yasal ve idari adımlar masaya yatırılacak. Örgütün talepleri ile devletin planlamaları karşılaştırılarak ortak noktalar belirlenecek.

Haberde yer alan iddialara göre, bu aşamadan sonra "fermuar sistemi" adı verilen bir yöntem devreye sokulacak. Bu sistemle, belirlenen takvim doğrultusunda her iki tarafın da karşılıklı ve eş zamanlı adımlar atması hedefleniyor.

İMRALI VE ANKARA HATTINDA YOĞUN TRAFİK

Sürecin sadece Kandil ile sınırlı kalmadığı, İmralı’da bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile de üst düzey güvenlik görüşmelerinin gerçekleştirildiği iddia edildi. Bu görüşmelerde hem silah bırakma sürecinin hukuki boyutunun hem de olası yasal düzenlemelerin ele alındığı belirtiliyor.

DÖNENLER VE KALANLAR İÇİN FARKLI PROSEDÜRLER

AK Parti kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, hükümet kanadında süreçle ilgili idari düzenlemeler ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üzerinde ön hazırlıklar yapılıyor. Planlamalara göre:

Türkiye’ye dönecek olanlar için silah bırakıp ülkeye geri dönecek örgüt üyelerine özel ve farklı hukuki prosedürler uygulanacak.

Irak veya Suriye’de kalacak olanlar için Türkiye’ye dönmeyip bu ülkelerde kalmayı tercih eden örgüt üyeleri, bulundukları ülkelerin yerel hukuk sistemine tabi tutulacak.