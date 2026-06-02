"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen yasal düzenleme çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. Hazırlanan mevzuat taslağının, haziran ayı içerisinde siyasi partilerin görüşlerine sunulması planlanıyor. Teklifin kanunlaşma süreci ile terör örgütünün silah bıraktığına dair güvenlik birimlerince yapılacak resmi tespit ve teyit raporunun eş zamanlı olarak kamuoyuna açıklanması hedefleniyor.

DÖNÜŞ İÇİN 2 AYLIK SÜRE ÖNGÖRÜLÜYOR

Adalet Bakanlığı ile AK Partili hukukçu kurmayların koordinasyonunda yürütülen çalışmalara göre, silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye’ye geri dönüşleri için belirli bir zaman dilimi tanınacak. Bu sürenin 1 ila 3 ay arasında esneyebileceği, ancak temel planlamanın 2 ay olarak belirlendiği öğrenildi.

Geri dönüş süreci bütünüyle güvenlik birimlerinin takip ve kontrolü altında gerçekleştirilecek. Gerekmesi halinde süre uzatımı konusunda ise TBMM veya Cumhurbaşkanı yetkilendirilecek. Mağaraların tamamen boşaltılması, teslim olma süreçleri ve yargı aşamaları dahil olmak üzere projenin bütünüyle tamamlanması için 3 yıllık bir takvim öngörülüyor.

4 KATEGORİLİ ÖZEL "KOD KANUN" GELİYOR

Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) başta olmak üzere ilgili mevzuatta değişiklik yapacak bu düzenleme, müstakil ve geçici nitelikte bir "kod kanun" olarak hayata geçirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu esas alan çalışma, toplumsal rızayı gözeterek 4 farklı hukuki kategori üzerinden yürütülecek.

Taslak metne göre örgüt üyeleri şu kategorilere ayrılarak değerlendirilecek:

Suça karışanlar,

Suça karışmayanlar,

Arananlar,

Cezaevinde olanlar.

CEZA İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK GÜNDEMDE

Hazırlanan özel yasanın kapsamı; silah bırakan örgüt üyelerini, yöneticilerini, yardım ve yataklık edenleri kapsayacak şekilde geniş tutulurken, kendini fesheden yapılara dair hukuki tanımlamalar da metinde yer alacak. Geçici ve sınırlı istisnaları barındıracak taslakta; kişilerin hukuki durumları işledikleri suçun niteliğine göre ayrı ayrı ele alınacak. Bu doğrultuda, durumun hukuki boyutuna göre ceza indirimi, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye gibi mekanizmaların işletilmesi planlanıyor.