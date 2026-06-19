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Kaynak: Haber Merkezi

5 teğmenin ihraç edildiği 30 Ağustos mezuniyet töreninde ihraç edilen tabur komutanı Halit Türkoğlu’nun ihraç işlemi iptal edildi.

HALİT TÜRKOĞLU GÖREVE İADE EDİLDİ

Mahkeme, “Silahlı Kuvvetlerden ayırma” cezasının hukuka uygun olmadığı, ölçüsüz olduğu sonucuna varırken, davacının söz konusu eylemin gerçekleşmesine yönelik herhangi bir izni, onayı ya da dahlinin bulunduğunun ortaya konulamadığını vurguladı. Dosyada, teğmenlerle iş birliği yaptığına veya onları yönlendirdiğine ilişkin bir delil bulunmadığı da kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde resmi Subaylık Andı töreninden sonra bazı teğmenler ayrılarak “kılıçlı yemin” (kılıç çatma) yaptı ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmış, bu eylem disiplinsizlik olarak değerlendirilmişti.

Soruşturma sonucunda 5 teğmen (Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar/Dündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç) TSK’dan ihraç edildi.

Öte yandan yaşanan olaydan Teğmenlerin komutanları Alay Komutan Vekili Albay Alper Topsakal, Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve Bölük Komutanı Binbaşı Murat Ertürk da sorumlu tutulmuş ve ihraç edilmişti.