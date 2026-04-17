ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi son olarak anlaşma görüşmeleri ile ılımlı koşullarda ilerliyor. Ancak piyasalarda dalgalı seyir yerini sakinliğe bıraktı. Ons altın 4 bin 700 ila 4 bin 800 seviyelerde birkaç gündür seyrediyor.

PİYASALARDA SON DURUM NE?

Piyasalardaki sakinlik sürerken, bugün nasıl başladığı merak ediliyor. İşte piyasalardaki son durum…

Brent petrol 98,43 dolar ile güne başladı. Ons altın ise 4 bin 789 dolar seviyelerinde seyrediyor. Serbest piyasada gram altın 6 bin 919 TL’de işlem görüyor. Euro tarafında 52.91 TL ile yüzde 0,10 bandında bir düşüş ile başladı. Dolar ise yüzde 0.10 yükseliş ile 44.87 TL’den işlem görüyor.

Geleceğin yatırım aracı olarak belirtilen ancak sert düşüşler ile dikkat çeken Bitcoin 74 bin 777 dolarda işlem kaydetti.

Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde;

Gram altın

Alış: 6 bin 849 TL

Satış: 6 bin 938 TL

Çeyrek altın

Alış: 11 bin 219 TL

Satış: 11 bin 382 TL

Yarım altın

Alış: 22 bin 442 TL

Satış: 22 bin 837 TL

Tam altın

Alış: 44 bin 781 TL

Satış: 45 bin 398 TL