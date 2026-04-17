ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi son olarak anlaşma görüşmeleri ile ılımlı koşullarda ilerliyor. Ancak piyasalarda dalgalı seyir yerini sakinliğe bıraktı. Ons altın 4 bin 700 ila 4 bin 800 seviyelerde birkaç gündür seyrediyor.
PİYASALARDA SON DURUM NE?
Piyasalardaki sakinlik sürerken, bugün nasıl başladığı merak ediliyor. İşte piyasalardaki son durum…
Brent petrol 98,43 dolar ile güne başladı. Ons altın ise 4 bin 789 dolar seviyelerinde seyrediyor. Serbest piyasada gram altın 6 bin 919 TL’de işlem görüyor. Euro tarafında 52.91 TL ile yüzde 0,10 bandında bir düşüş ile başladı. Dolar ise yüzde 0.10 yükseliş ile 44.87 TL’den işlem görüyor.
Geleceğin yatırım aracı olarak belirtilen ancak sert düşüşler ile dikkat çeken Bitcoin 74 bin 777 dolarda işlem kaydetti.
Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde;
Gram altın
Alış: 6 bin 849 TL
Satış: 6 bin 938 TL
Çeyrek altın
Alış: 11 bin 219 TL
Satış: 11 bin 382 TL
Yarım altın
Alış: 22 bin 442 TL
Satış: 22 bin 837 TL
Tam altın
Alış: 44 bin 781 TL
Satış: 45 bin 398 TL