Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, aralarında dönemin valisi Tuncel Sonel’in oğlunun da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler bu sabah adliyeye getirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden eski ihraç polis Gökhan Ertok ile dönemin vali ekibinde yer aldığı belirtilen Erdoğan Elaldı, dün gece çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ertok’un, Gülistan Doku’nun SIM kartına müdahale eden kişi olarak ifade edildiği ve ifadesinde dönemin valisini ve koruma müdürünü işaret ettiği öne sürüldü.

Öte yandan gözaltındaki şüphelilerden 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Gazeteci Metin Yoksu'nun aktardığı bilgilere göre gözaltındaki tüm şüpheliler bu sabah saatlerinde, jandarma eşliğinde Tunceli Adliyesi’ne sevk edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE TEPKİLER YÜKSELDİ

Adliye önünde bekleyen Gülistan Doku’nun ailesi, şüphelilerin getirilmesi sırasında sinir krizi geçirdi. Aile fertleri şüphelilere “katiller” diye bağırarak tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik sırasında jandarma ekipleri, ailenin şüphelilere yaklaşmasını engelledi.

ANNESİ FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Doku ailesi şüphelilere tepki gösterdi. Gülistan’ın fenalaşan annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü.