1. LAMINE YAMAL - BARCELONA (100)
Dünyanın en iyi U23 futbolcuları açıklandı: 2 Türk yıldız listede
CIES Futbol Gözlemevi son altı aylık performanslara göre; dünyanın en iyi 23 yaş altı futbolcularını açıkladı. Lamine Yamal'ın zirvede yer aldığı listede Kenan Yıldız ve Arda Güler'in sıralamaları dikkat çekti.Furkan Çelik
2. KENAN YILDIZ - JUVENTUS (96.0)
3. WARREN ZAIRE-EMERY - PSG (94.3)
4. FLORIAN WIRTZ - LIVERPOOL (93.8)
5. PAU CUBARSI - BARCELONA (92.7)
6. JUDE BELLINGHAM - REAL MADRID (92.5)
7. ALEJANDRO BALDE - BARCELONA (91.3)
8. ALEKSANDR PAVLOVIC - BAYERN MUNIH (90.9)
9. FERMIN LOPEZ - BARCELONA (90.1)
10. RAYAN CHERKI - MANCHESTER CITY (90.0)
11. ARDA GÜLER - REAL MADRID (88.8)
