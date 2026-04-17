Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Dünyanın en iyi U23 futbolcuları açıklandı: 2 Türk yıldız listede

CIES Futbol Gözlemevi son altı aylık performanslara göre; dünyanın en iyi 23 yaş altı futbolcularını açıkladı. Lamine Yamal'ın zirvede yer aldığı listede Kenan Yıldız ve Arda Güler'in sıralamaları dikkat çekti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1. LAMINE YAMAL - BARCELONA (100)

1 11
2. KENAN YILDIZ - JUVENTUS (96.0)

2 11
3. WARREN ZAIRE-EMERY - PSG (94.3)

3 11
4. FLORIAN WIRTZ - LIVERPOOL (93.8)

4 11
5. PAU CUBARSI - BARCELONA (92.7)

5 11
6. JUDE BELLINGHAM - REAL MADRID (92.5)

6 11
7. ALEJANDRO BALDE - BARCELONA (91.3)

7 11
8. ALEKSANDR PAVLOVIC - BAYERN MUNIH (90.9)

8 11
9. FERMIN LOPEZ - BARCELONA (90.1)

9 11
10. RAYAN CHERKI - MANCHESTER CITY (90.0)

10 11
11. ARDA GÜLER - REAL MADRID (88.8)

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro