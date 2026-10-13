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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazanarak 12.250,68 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 100 puanlık artış kaydeden endekste, toplam işlem hacmi 92,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 1,22 prim yaparken, holding endeksi yüzde 0,23 oranında değer kaybetti. Günün en çok kazandıran sektör endeksi yüzde 2,37 ile ticaret olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 5,35 kayıpla finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

CARİ İŞLEMLERDE AĞUSTOS AYINDA DİKKAT ÇEKEN FAZLA

Piyasaların odağındaki makroekonomik veriler tarafında Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç tutulduğunda ise cari işlemler hesabındaki fazla 8 milyar 205 milyon dolara ulaştı.

KÜRESEL PİYASALAR VE TEKNİK SEVİYELER

Analistler, yarın yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunduğunu ifade ediyor. Yurt dışında ise Çin'de açıklanacak eylül ayı ÜFE, TÜFE ve dış ticaret dengesi; Almanya'da eylül ayı toptan eşya fiyat endeksi; ABD'de ise MBA haftalık mortgage başvuruları, eylül ayı reel ortalama haftalık kazançlar, TÜFE, eylül ayı ortalama saatlik kazançlar ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap raporu yakından izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 seviyeleri direnç, 12.200 ve 12.100 puan ise destek konumunda değerlendiriliyor.