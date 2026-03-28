ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi piyasalarda dalgalanmalar neden olmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki her artışın ardından güvenli liman altın tarafında sert satışlar yaşanıyor. Piyasaların iser bu haftayı nasıl kapattığı merak ediliyor.

ALTIN TARAFINDA DALGALI SEYİR

Gram altın serbest piyasada 6 bin 417 TL seviyelerinden başladığı pozisyonu 6 bin 512 TL’de tamamladı. Kapalıçarşı tarafında gram altın ise 7 bin üstündeki satış fiyatını koruyamayarak haftayı 6 bin 737 TL’de bitirdi. Ons altın tarafında ise 23 Mart’ta 4 bin 536 dolar açılışını 4 bin 494 dolar seviyelerinde pozisyonla noktaladı.

PETROL DÜŞÜŞ SONRASI YİNE ARTTI

Altın tarafında dalgalı seyir ise hem ABD hem de İran tarafından gelen açıklamalar ile devam ediyor. Brent petrol ise 110 dolar ile başladığı haftaya sert düşüş ile 92 dolara kadar geriledi. Ancak haftayı petrol tarafı 107,49 dolar seviyesinde tamamladı.

BORSA TARAFI HAFTAYI EKSİ İLE KAPATTI

BİST 100 ise yatırımcısını bu hafta üzdü. Borsa 13 bin 168 puanı koruyamayarak, haftayı sert düşüşle kapattı. Borsa 12 bin 698 punda kapattı. Dolar ise düşüşle başladığı haftayı kazançla kapattı. 44,34 TL ile haftaya başlayan dolar 44,46 seviyelerine çıkarak haftayı noktaladı. Bitcoin tarafında ise 71 bin dolar haftalık girişini 5 bin dolar eksi ile kapatarak, 66 bin 212 dolar seviyelerinde devam ediyor.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM?

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise anlık olarak şu şekilde;

Gram altın

Alış: 6 bin 580 TL

Satış: 6 bin 739 TL

Çeyrek altın

Alış: 11 bin 243 TL

Satış: 12 bin 746 TL

Yarım altın

Alış: 22 bin 485 TL

Satış: 23 bin 481 TL

Tam altın

Alış: 43 bin 979 TL

Satış: 45 bin 285 TL

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.