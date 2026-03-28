Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu
Juventus formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu; transfer rekoru kırılabilir. İşte detaylar...
Sezon sonunda takımın efsane isimlerinden M. Salah ile yollarını ayıracak olan Liverpool, transfer gündemine Kenan’ı aldı.
ARNE SLOT'UN İSTEĞİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Arne Slot, yeni sezonda Kenan Yıldız’ı kadrosunda görmek istiyor.
100 MİLYON EURO İDDİASI
Liverpool’un, Juventus forması giyen genç yıldız için 100 milyon euroyu gözden çıkarabileceği öne sürüldü.
Kenan Yıldız’ın Juventus’taki geleceği uzun süredir transfer gündeminde bulunuyor.
REKOR KIRILACAK
Liverpool'a transferi gerçekleştiği takdirde, Kenan en yüksek transfer bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.
Daha önceki bonservis rekoru, 2015/16 sezonunda Atletico Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan’a aitti.
SEZON RAKAMLARI
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 40 maça çıktı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
TÜRKİYE PERFORMANSI
20 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.
A Takım formasıyla 27 maça çıkan Kenan bu süreçte 5 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.