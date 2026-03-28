Yeniçağ Gazetesi
28 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu

Juventus formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu; transfer rekoru kırılabilir. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu - Resim: 1

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

1 10
Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu - Resim: 2

Sezon sonunda takımın efsane isimlerinden M. Salah ile yollarını ayıracak olan Liverpool, transfer gündemine Kenan’ı aldı.

2 10
Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu - Resim: 3

ARNE SLOT'UN İSTEĞİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Arne Slot, yeni sezonda Kenan Yıldız’ı kadrosunda görmek istiyor.

3 10
Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu - Resim: 4

100 MİLYON EURO İDDİASI

Liverpool’un, Juventus forması giyen genç yıldız için 100 milyon euroyu gözden çıkarabileceği öne sürüldü.

4 10
Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu - Resim: 5

Kenan Yıldız’ın Juventus’taki geleceği uzun süredir transfer gündeminde bulunuyor.

5 10
Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu - Resim: 6

REKOR KIRILACAK

Liverpool'a transferi gerçekleştiği takdirde, Kenan en yüksek transfer bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.

6 10
Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu - Resim: 7

Daha önceki bonservis rekoru, 2015/16 sezonunda Atletico Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan’a aitti.

7 10
Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu - Resim: 8

SEZON RAKAMLARI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 40 maça çıktı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

8 10
Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu - Resim: 9

TÜRKİYE PERFORMANSI

20 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

9 10
Kenan Yıldız transfer rekoru kırabilir: Türkiye'nin guruna dünya devi talip oldu - Resim: 10

A Takım formasıyla 27 maça çıkan Kenan bu süreçte 5 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro