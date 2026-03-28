Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi

NBA'de Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren milli yıldız Alperen Şengün için ortaya flaş bir iddia atıldı.
Milli basketbolcu Alperen Şengün ile Kevin Durant arasında gerginlik iddiası flaş sözlerle yeniden gündeme oturdu. İşte detaylar...
To The Baha kanalında konuşan Charlie Villanueva, Alperen Şengün ile Kevin Durant’ın arasının kötü olduğunu iddia etti.
İşte Charlie Villanueva'nın açıklamaları:
“Bana göre asıl sorun, en iyi iki oyuncunun birbiriyle geçinememesi. Aralarındaki ilişki nasıl bilmiyorum ama birbirlerini hiç sevmiyorlar gibi görünüyor. Alperen bir şey yaptığında Kevin Durant'ın yüzünü buruşturduğunu, vücut dilinin iyi olmadığını görebilirsiniz, ve bunun tersi de geçerli."
Geçmişte bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medyada ABD'li yıldız basketbolcu Kevin Durant'a ait olduğu iddia edilen bir fake hesabın mesajları ortaya çıkmıştı.
ALPEREN ŞENGÜN'E KÜFRETTİ İDDİASI
Kevin Durant'ın Alperen Şengün için yazdığı mesajda, "Franchise Oyuncusu şut atamıyor, savunma yapamıyor. Benim top kayıplarımdan çoooook daha büyük problem. Pohpolanan bir oyuncu. Bu ... katlanamıyorum, öleceğim." dediği görüldü.
"SÖZDE TAKIMIN GELECEĞİ..."
"O pası Alperen'e atmamı koç istedi. Tabii ki bu b*ktan takımda top kaybı yapacağım! Franchise oyuncumuz hem şut atamıyor, hem de savunma yapamıyor. Bu benim top kayıplarımdan çok daha büyük bir mesele. Unutmayın, bu oyuncular sözde takımın geleceği."
DİĞER OYUNCULARA DA HAKARETLER YAĞDIRDI
37 yaşındaki basketbolcunun attığı iddia edilen diğer mesajlar ise şu şekilde:
"Jabari'ye ne s..." şutlarını atarken, ne de savunma yaparken güvenebilirim. Gerçekten aptalın teki!"
"Steve Kerr, Michael Jordan'dan yediği yumruktan beri siyahlarla problem yaşıyor."
"Yemin ederim Ben Simmons'ı bile özledim. Bu herif en azından bana pas atabiliyordu!"
İSRAİL İÇİN DRONE DESTEĞİ
İsrail'e askeri destek veren şirkete yatırım haberi üzerine Kevin Durant'ın olduğu iddia edilen aynı fake hesabın "Drone'a ihtiyaçları varsa, arkalarındayız!" cevabında bulunmuştu.
Durant'in ayrıca Filistin'de sivillerin canice bombalanması için binaları tarayıp yapay zeka ile 3D modellemelerini yapan Skydio isimli bir teknoloji şirketine yatırım yaptığı da ortaya çıkmıştı.
