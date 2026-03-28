Anasayfa Spor Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi

Milli basketbolcu Alperen Şengün ile Kevin Durant arasında gerginlik iddiası flaş sözlerle yeniden gündeme oturdu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 1

NBA'de Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren milli yıldız Alperen Şengün için ortaya flaş bir iddia atıldı.

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 2

To The Baha kanalında konuşan Charlie Villanueva, Alperen Şengün ile Kevin Durant’ın arasının kötü olduğunu iddia etti.

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 3

İşte Charlie Villanueva'nın açıklamaları:

“Bana göre asıl sorun, en iyi iki oyuncunun birbiriyle geçinememesi. Aralarındaki ilişki nasıl bilmiyorum ama birbirlerini hiç sevmiyorlar gibi görünüyor. Alperen bir şey yaptığında Kevin Durant'ın yüzünü buruşturduğunu, vücut dilinin iyi olmadığını görebilirsiniz, ve bunun tersi de geçerli."

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 4

Geçmişte bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medyada ABD'li yıldız basketbolcu Kevin Durant'a ait olduğu iddia edilen bir fake hesabın mesajları ortaya çıkmıştı.

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 5

ALPEREN ŞENGÜN'E KÜFRETTİ İDDİASI

Kevin Durant'ın Alperen Şengün için yazdığı mesajda, "Franchise Oyuncusu şut atamıyor, savunma yapamıyor. Benim top kayıplarımdan çoooook daha büyük problem. Pohpolanan bir oyuncu. Bu ... katlanamıyorum, öleceğim." dediği görüldü.

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 6

"SÖZDE TAKIMIN GELECEĞİ..."

"O pası Alperen'e atmamı koç istedi. Tabii ki bu b*ktan takımda top kaybı yapacağım! Franchise oyuncumuz hem şut atamıyor, hem de savunma yapamıyor. Bu benim top kayıplarımdan çok daha büyük bir mesele. Unutmayın, bu oyuncular sözde takımın geleceği."

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 7

DİĞER OYUNCULARA DA HAKARETLER YAĞDIRDI

37 yaşındaki basketbolcunun attığı iddia edilen diğer mesajlar ise şu şekilde:

"Jabari'ye ne s..." şutlarını atarken, ne de savunma yaparken güvenebilirim. Gerçekten aptalın teki!"

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 8

"Steve Kerr, Michael Jordan'dan yediği yumruktan beri siyahlarla problem yaşıyor."

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 9

"Yemin ederim Ben Simmons'ı bile özledim. Bu herif en azından bana pas atabiliyordu!"

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 10

İSRAİL İÇİN DRONE DESTEĞİ

İsrail'e askeri destek veren şirkete yatırım haberi üzerine Kevin Durant'ın olduğu iddia edilen aynı fake hesabın "Drone'a ihtiyaçları varsa, arkalarındayız!" cevabında bulunmuştu.

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 11

Durant'in ayrıca Filistin'de sivillerin canice bombalanması için binaları tarayıp yapay zeka ile 3D modellemelerini yapan Skydio isimli bir teknoloji şirketine yatırım yaptığı da ortaya çıkmıştı.

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 12

MİLLİ GURURUMUZ

Milli yıldız Alperen Şengün ve Durant kavgalı mı? Flaş sözler geldi - Resim: 13
