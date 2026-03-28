Malatya iş dünyasında hareketli günler yaşanıyor. 2011 yılında sektöre giriş yapan ve kuru kayısı ihracatı ile bilinen İlbaylar Tarım Gıda Ürünleri Nakliyecilik Turizm İnşaat Hayvancılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkemece iflas kararı verildi.

MAHKEME KARARI KESİNLEŞTİ

Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen 2021/124 Esas sayılı davanın sonucunda; Yeni Şire Pazarı, Meral İşhanı adresinde mukim şirketin iflasına hükmedildi. Kararın 07/01/2026 tarihi ve saat 14:19 itibarıyla resmileştiği belirtildi.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN RESMİ İLAN

Malatya İcra Müdürlüğü tarafından İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 166. maddesi gereğince yapılan resmi ilanda, şirketin iflas sürecinin başladığı tüm alacaklılara ve kamuoyuna duyuruldu.

Malatya ekonomisinde geniş bir faaliyet yelpazesine sahip olan şirketin iflası, sektör temsilcileri arasında da derin bir üzüntüyle karşılandı.