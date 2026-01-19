Ekonomik kriz ve enflasyonun günden güne arttığı Türkiye’de, yurttaşların aldığı maaş evini geçindirmeye yetmezken, bir de yurttaşın omuzlarına zorunlu hale gelen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)’in kesintisi çıktı.

Çalışma yaşamı uzmanı Hüseyin İrfan Fırat, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)’nin zorunlu olarak Nisan ayında başlayacağının altını çizerek, “TES ile birlikte diğer kesintilere ek olarak %3 kesinti yapılacak. Her işçiden yılda en az 11 Bin 890 TL kesilecek” sözlerini sarf etti.

Birgün TV’de açıklamalarda bulunan Fırat, açıklamalarının tamamında şunları söyledi,

"BES ve TES, kamu emeklilik sistemine alternatif olarak getirildi. BES bir zorunluluk değil ama TES zorunlu olarak Nisan’da başlayacak. TES ile birlikte diğer kesintilere ek olarak %3 kesinti yapılacak. Kıdem tazminatı fonu da bununla birleştirilerek ortadan kaldırılacak. Her işçiden yılda en az 11 Bin 890 TL kesilecek.”