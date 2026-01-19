Ekonomik kriz ve art arda gelen zamlar iktidarın belini bükmeye devam ediyor. 28.075,50 TL olarak açıklanan asgari ücrete tepki yağmaya devam ederken iktidarın masasındaki anket sonuçları ortaya çıktı. GENAR 2026 Aralık ayı anketinde katılımcılara 2026 asgari ücret beklentileri soruldu.

Vatandaşların yüzde 50.2’si, asgari ücretin 25 bin ile 29 bin arasında olacağı tahmininde bulundu.

AKP seçmeni asgari ücret beklentisini yüksek tutarken, CHP seçmeni asgari ücret sonucunu neredeyse tam olarak tutturdu. Verilere bakıldığında, AKP ve MHP seçmeni ile muhalefet parti seçmenleri arasında fark olduğu görüldü.

AKP VE MHP ASGARİ ÜCRET TAHMİNİNİ YÜKSEK TUTTU

Muhalif seçmen asgari ücret tahmininde yanılmazken, AKP ve MHP seçmenin asgari ücret beklentilerini yüksek tuttuğu görüldü. AKP’ye oy vereceklerini belirten katılımcıların yüzde 44,8’i ile MHP seçmenlerinin yüzde 45’5’i asgari ücretin 30 bin ile 34 bin TL arasında olacağı tahmininde bulundu.

Ankete göre, CHP seçmeninin yüzde 58,6’sı, İYİ Parti seçmenin yüzde 69,7’si, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 53’ü tahminlerinin 25 bin ile 29 bin TL arasında olacağını tahmin etti. Anket sonucu muhalefet seçmeninin açıklanan net asgari ücrete daha yakın olduğunu gösterdi.