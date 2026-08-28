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Kaynak: Haber Merkezi

Kurulun değerlendirmesinde Beşiktaş’a, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ihtar cezası uygulandı. Aynı eylemi gerçekleştiren Roof Lounge Misafir Tribün Misafir A-B bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya alınmamaları kararlaştırıldı.

BEŞİKTAŞ’A 3,5 MİLYON LİRA PARA CEZASI

PFDK, Beşiktaş’ın 23 ve 24 Ağustos 2026 tarihlerinde resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı içeriklerle 24 Ağustos’ta kulübün YouTube kanalından yapılan açıklamaları da incelemeye aldı.

Kurul, söz konusu paylaşımların “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar” kapsamında değerlendirilmesine hükmederek Beşiktaş’a 3 milyon 500 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

SERDAL ADALI’YA 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hakkında da kulübün resmi X hesabında 23 ve 24 Ağustos’ta yayımlanan paylaşımlar nedeniyle disiplin işlemi uygulandı.

PFDK, Adalı’nın 15 gün süreyle hak mahrumiyeti cezası almasına hükmetti. Kararın oyçokluğuyla verildiği bildirildi.

HAKAN DALTABAN’A HEM HAK MAHRUMİYETİ HEM PARA CEZASI

Beşiktaş İdarecisi Hakan Daltaban’ın 24 Ağustos 2026’da kulübün resmi YouTube hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar da kurulun gündemine geldi.

PFDK, “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar” kapsamında değerlendirdiği söz konusu açıklamalar nedeniyle Daltaban’a 20 gün hak mahrumiyeti ile 2 milyon 500 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Hakan Daltaban’a ilişkin kararın da oyçokluğuyla alındığı kaydedildi.