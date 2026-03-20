Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig’de yer alan 6 kulübe para cezası uyguladı. Kurulun açıklamasına göre, 26. haftada tespit edilen çeşitli ihlaller nedeniyle Beşiktaş’a 1 milyon 660 bin lira, Kocaelispor’a 920 bin lira ceza verildi. Ayrıca Antalyaspor, Göztepe, Başakşehir FK ve Trabzonspor için 220’şer bin lira para cezası kararlaştırıldı.

Kurul, Selçuk İnan hakkında da Konyaspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira ceza verdi.

Beşiktaş karşılaşmasında rakibe yönelik sert hareketi gerekçesiyle Sekou Koita 2 maç men ve 53 bin 350 lira ceza aldı. Umut Eskiköy ise 4. hakeme yönelik müdahalesi nedeniyle aynı şekilde 2 maç men ve 53 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı.

Trendyol 1. Lig’de de çeşitli disiplin cezaları açıklandı. Sarıyer’e 660 bin lira, Çorum FK’ye 299 bin 500 lira, Amed SK’ye 110 bin lira ve Sivasspor’a 27 bin lira ceza verildi.

Ayrıca Waldir Alenis Vargas Valentin ve Francis Nzaba 2 maç men ve 26 bin 700 lira ceza alırken, Atakan Akkaynak ile Ahmet Cihan Abalıoğlu için 1 maç men ve 40 bin lira ceza uygulanmasına karar verildi.