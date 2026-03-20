Üç büyükşehirde baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle kısmi artış gösterse de genel olarak düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. 20 Mart 2026 itibarıyla açıklanan son veriler, mevcut durumu ortaya koyuyor.
İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları (20 Mart 2026)
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara’daki baraj doluluk oranları yeniden gündeme geldi. İSKİ, ASKİ ve İZSU tarafından paylaşılan güncel veriler derlendi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre 20 Mart 2026 itibarıyla İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı %46,12 olarak ölçüldü. Son günlerde sınırlı değişimler görülse de oranların önceki haftalara kıyasla büyük ölçüde stabil seyrettiği belirtildi.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel doluluk oranları ise şu şekilde paylaşıldı:
Ömerli: %67,98
Darlık: %61,07
Elmalı: %85,22
Terkos: %29,41
Alibeyköy: %34,16
Büyükçekmece: %34,54
Sazlıdere: %29,17
Istrancalar: %32,48
Kazandere: %53,06
Pabuçdere: %28,3
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU tarafından 20 Mart 2026 tarihinde açıklanan verilere göre, İzmir’deki barajların doluluk oranı yüzde 66,42 olarak ölçüldü. Kentteki barajlara ait güncel su seviyeleri kamuoyu ile paylaşıldı.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %40,32
Balçova Barajı: %94,46
Ürkmez Barajı: %99,67
Gördes Barajı: %28,34
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %69,32
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ tarafından 20 Mart 2026 tarihinde yapılan açıklamada, başkentteki barajların toplam doluluk oranının yüzde 27,41 olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca aktif kullanılabilir su miktarının yüzde 18,96 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %46,92
Çamlıdere: %23,23
Eğrekkaya: %50,85
Kargalı: %100
Kavşakkaya: %36,27
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %29,75
Peçenek: %21,74
Türkşerefli: %5,20
Uludere: %36,445