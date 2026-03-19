Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa’da teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonu yaptığı açıklamada, “Üzgünüm, oyuncular da üzgün. Oyunda momentum belli dakikalarda bize döndü” dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: 'DAHA NET SAVUNMA YAPMANIZ LAZIM'

Takımın savunma performansına dikkat çeken Belözoğlu, “Oyuncularımın bilmesi gereken bir durum var; böylesi süreçlerde çok daha iyi, çok daha net savunma yapmanız lazım. Herkes yüzde yüz defans yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

'İKİ GOL ÇOK ÜZÜCÜ'

Yenilen gollere sert tepki gösteren genç teknik adam, “Çok konuşulması gereken iki gol yedik. Çok üzüntü verici iki gol. Hafif koşu atarak savunmaya dönme... Böyle iki gol yiyemezsiniz” dedi.

'MAÇI KAYBETMEYECEĞİZ DİYE HİSSETTİĞİM BİR MAÇTA YENİLDİK'

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü aldıklarını belirten Belözoğlu, “Maçın ikinci yarısında 30 dakika bizdeydi oyun. Bu maçı kaybetmeyeceğiz diye hissettiğim bir maçta 2-1 kaybettik” şeklinde konuştu.

'BAZI OYUNCULAR PERFORMANSI ARTIRMALI'

Bazı oyuncuların performansını artırması gerektiğini vurgulayan Belözoğlu, “Oyuncuların isteği, arzusu mutlu etti ama bazı oyuncular performanslarını artırmak zorunda. Bunu net bilmeleri gerekiyor” dedi.

'DEVRE ARASINDA 50 MİLYON EURO HARCAMIŞ BİR TAKIM'

Beşiktaş’ın kadro kalitesine de değinen Belözoğlu, “Beşiktaş’ın çok iyi oyuncuları var, tebrik ederim. Devre arasında sadece bonservise 50 milyon Euro harcamış bir takım” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa’nın potansiyeline inandığını belirten Belözoğlu, “Bizim takım, bu ligdeki en az 10 takımdan daha iyi. İyi çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Biz kendi maçlarımızı kazanıp kendimizi rahatlatacak pozisyona getirmeliyiz” dedi.