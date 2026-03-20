Arsa yatırımı yapacaklar dikkat: 6 kritik detay kazancınızı belirliyor

Yüksek kazanç potansiyeliyle öne çıkan arsa yatırımı, doğru adımlar atıldığında ciddi gelir sağlarken yanlış tercihler büyük kayıplara yol açabiliyor. Uzmanlara göre yatırım öncesi mutlaka dikkat edilmesi gereken 6 kritik nokta var.

Baran Şükrü Çelik
İmar durumu her şeyin başı
Arsa alımında ilk kontrol edilmesi gereken konu imar durumudur. İmarsız bir arsa üzerine yapı inşa edilemeyebilir ya da kullanım alanı sınırlı olabilir. Belediye ve ilgili kurumlardan alınacak imar bilgisi, arsanın geleceğini belirler.

Tapu ve hukuki durum mutlaka incelenmeli
Arsanın tapu kaydı detaylı şekilde kontrol edilmelidir. Üzerinde ipotek, haciz ya da şerh olup olmadığı araştırılmalı. Hisseli tapularda ise tüm hissedarların onayı olmadan işlem yapılmamalı.

Konum ve gelecek potansiyeli analiz edilmeli
Arsanın bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli yatırımın değerini doğrudan etkiler. Ulaşım projeleri, yeni yerleşim alanları ve altyapı yatırımları dikkatle incelenmeli.

Zemin yapısı ve riskler göz ardı edilmemeli
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de zemin etüdü büyük önem taşır. Heyelan, su baskını ve taşıma kapasitesi gibi riskler profesyonel analizlerle belirlenmeli.

Altyapı olanakları kontrol edilmeli
Elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon gibi temel hizmetlerin arsaya ulaşıp ulaşmadığı mutlaka araştırılmalı. Eksik altyapı, sonradan ciddi maliyet çıkarabilir.

Vergi ve ek maliyetler hesaplanmalı
Tapu harcı, emlak vergisi ve değer artış kazancı gibi mali yükümlülükler önceden hesaplanmalı. Aksi halde beklenen kazanç önemli ölçüde düşebilir.

