Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a PFDK'dan 3 maç ceza geldi. Genç Teknik adam, Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Kocaelispor maçında kırmızı kart görmüştü.
MAÇTA NELER OLMUŞTU?
Karşılaşmanın 13. dakikasında rakibine faul yapan ev sahibi ekipten Tayyip Talha Sanuç, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu karara itiraz eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, yardımcı hakemin uyarısı sonrası kırmızı kart gördü.
Kırmızı kartın ardından sinirlerine hakim olamayan genç teknik adam; orta hakem, yardımcı hakem ve dördüncü hakemle tartışarak sahayı terk etti.
Burak Yılmaz, yaşanan olaylardan sonra özür dilemişti.