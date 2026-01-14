PFDK, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbiyle ilgili cezaları açıkladı.

OOSTERWOLDE 1 MAÇ MEN CEZASI ALDI

Lemina ve Jhon Duran'a Instagram paylaşımlarından dolayı 400'er bin TL para cezası verilirken maçında ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde ise maç sonu Mauro Icardi ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle 1 maç men ve 400 bin TL para cezaları aldı.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray A.Ş. sporcusu Mario Rene Junior Lemina’nın, 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yaptığı paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Jhon Jader Duran Palacios’un, 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yaptığı paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına (oy çokluğu ile),

Aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Jayden Quinn Oosterwolde’nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yaptığı paylaşımda yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmî müsabakadan men ve 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına (oy çokluğu ile), karar verilmiştir."