Londra’da Türk mutfağını temsil eden işletmelerin sayısı giderek artarken, Türkiye’de güçlü bir marka bilinirliğine sahip zincirler de İngiltere pazarına açılmaya devam ediyor. Bu akıma katılan son marka, Levent Börek oldu.

Türkiye’de sadık bir müşteri kitlesine sahip olan Levent Börek, 2025 yılında Londra’nın Chiswick bölgesinde açtığı ilk şubenin ardından, şehrin merkezi noktalarından Fitzrovia’da ikinci şubesini hizmete aldı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Arda Sayıner’in paylaştığı bilgilere göre, yatırımcılardan İzzet Hızlı, Şubat ayında Londra’da üçüncü şubenin açılacağını duyurdu. Hızlı ayrıca, 2026 yılına kadar toplam dört şubeye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Levent Börek UK’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise markanın yeni şubeleri için Notting Hill, Angel ve Richmond bölgeleri gündemde.