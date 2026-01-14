ING Global, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel beklentilerini açıkladı. CNBC-e’nin aktardığı raporda, 2026 yılına dair enflasyon ve politika faizi tahminleri dikkat çekti.
O banka yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıklandı
ING Global’in Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı son raporda 2026 yılına dair enflasyon ve faiz beklentileri açıklandı. Banka, dolar/TL kuruna yönelik kısa ve orta vadeli tahminlerini de paylaştı.
Rapora göre ING Global, Türkiye’de 2026 yılı enflasyonunun yüzde 22 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bankanın aynı dönem için politika faizi öngörüsü ise yüzde 27 olarak açıklandı.
DOLAR TAHMİNLERİ PAYLAŞILDI
ING Global, döviz kuru beklentilerini de raporunda detaylandırdı. Bankanın tahminlerine göre dolar/TL kurunun;
-1 ay içinde 43,70 lira,
-3 ay içinde 45,10 lira,
-6 ay içinde 47,20 lira,
-12 ay sonunda ise 51 lira seviyesine yükselmesi öngörülüyor.
Raporda, sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki etkilerinin kademeli olarak görüleceği, ancak küresel ekonomik gelişmelerin ve iç talep koşullarının risk unsuru olmaya devam ettiği değerlendirmesine yer verildi.