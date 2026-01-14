Gürdal karakterine hayat veren Necip Memilli, sosyal medya hesabında yaptığı tüm paylaşımlarını sildi dizinin hesabını takipten çıktı. İşte, Necip Memilli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kariyeri
NECİP MEMİLİ KİMDİR?
27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosu'nda amatör oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü dizisi ile başlamış, daha sonra, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Dolunay gibi yapımlarda rol almıştır.
KARİYERİ
Sinema
2010 Kukuriku - Kadın Krallığı
2010 Nene Hatun
2011 Ay Büyürken Uyuyamam
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel
2011 Lüks Otel
2013 Moskova'nın Şifresi: Temel
2013 Halam Geldi
2014 Sürgün İnek
2015 Guruldayan Kalpler
2015 Yok Artık!
2016 Kaçma Birader
2017 Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul
2019 Karakomik Filmler Kaçamak
2020 Şeytan İcadı
2021 Kimya Kinyaz
2021 Sen Ben Lenin
2023 Prestij Meselesi
2023 Annesinin Kuzusu
2023 Son Akşam Yemeği
2023 Arap Kadri ve Tarzan
2024 Başkan
Televizyon
2005 Beşinci Boyut
2006 Selena
2007 Arka Sokaklar
2007 Hakkını Helal Et
2007 Bez Bebek
2007 Pusat
2007-2008 Yaprak Dökümü
2008 Köprü
2008 Gece Gündüz
2009 Aynadaki Düşman
2009-2011 Hanımın Çiftliği
2011-2012 Firar
2012 Yalan Dünya
2012-2014 Dila Hanım
2014 Ulan İstanbul
2015 Bedel
2016 Kehribar
2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017 Dolunay
2018-2021 Çukur
2021-2022 Kanunsuz Topraklar
2022 Üç Kuruş
2022 Darmaduman
2023 Yüz Yıllık Mucize
2023-2024 Sandık Kokusu
2025-günümüz Eşref Rüya
İnternet dizi ve filmleri
2018, 2024 Şahsiyet
2022 Erşan Kuneri
2023 Aaahh Belinda