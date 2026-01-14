Gürdal karakterine hayat veren Necip Memilli, sosyal medya hesabında yaptığı tüm paylaşımlarını sildi dizinin hesabını takipten çıktı. İşte, Necip Memilli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kariyeri



NECİP MEMİLİ KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosu'nda amatör oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü dizisi ile başlamış, daha sonra, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Dolunay gibi yapımlarda rol almıştır.

KARİYERİ

Sinema

2010 Kukuriku - Kadın Krallığı

2010 Nene Hatun

2011 Ay Büyürken Uyuyamam

2011 Sümela'nın Şifresi: Temel

2011 Lüks Otel

2013 Moskova'nın Şifresi: Temel

2013 Halam Geldi

2014 Sürgün İnek

2015 Guruldayan Kalpler

2015 Yok Artık!

2016 Kaçma Birader

2017 Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul

2019 Karakomik Filmler Kaçamak

2020 Şeytan İcadı

2021 Kimya Kinyaz

2021 Sen Ben Lenin

2023 Prestij Meselesi

2023 Annesinin Kuzusu

2023 Son Akşam Yemeği

2023 Arap Kadri ve Tarzan

2024 Başkan

Televizyon

2005 Beşinci Boyut

2006 Selena

2007 Arka Sokaklar

2007 Hakkını Helal Et

2007 Bez Bebek

2007 Pusat

2007-2008 Yaprak Dökümü

2008 Köprü

2008 Gece Gündüz

2009 Aynadaki Düşman

2009-2011 Hanımın Çiftliği

2011-2012 Firar

2012 Yalan Dünya

2012-2014 Dila Hanım

2014 Ulan İstanbul

2015 Bedel

2016 Kehribar

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017 Dolunay

2018-2021 Çukur

2021-2022 Kanunsuz Topraklar

2022 Üç Kuruş

2022 Darmaduman

2023 Yüz Yıllık Mucize

2023-2024 Sandık Kokusu

2025-günümüz Eşref Rüya

İnternet dizi ve filmleri

2018, 2024 Şahsiyet

2022 Erşan Kuneri

2023 Aaahh Belinda