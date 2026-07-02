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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ

Van'dan "peynir" diye getirilerek piyasaya sürülmeye çalışılan, mikrop ve bakteri yuvasına dönmüş onlarca kaçak ciğer, dikkati sayesinde faciayı önleyen bir zabıta memuru tarafından yakalandı.

Halk sağlığını hiçe sayan fırsatçılara geçit vermeyen olayın detayları ve yaşanan nefes kesen takip şöyle gelişti.

ŞÜPHE UYANIKLIĞA DÖNÜŞTÜ

Pazar sabahı otogarda devriye görevini yürüten zabıta memuru Tuğba Kuvan, elleri boş bir şekilde bekleyen bir grubun hareketlerinden şüphelendi.

Şahısların yanına giden Kuvan, ne beklediklerini sordu. Bekleyen kişiler, Van'dan kendilerine bir emanet geleceğini söyledi.

Cevaptan tatmin olmayan deneyimli zabıta, durumu çaktırmadan şahısları uzaktan izlemeye (göz hapsine) aldı.

PEYNİR DEDİLER, CİĞER ÇIKTI

Bir süre sonra perona yanaşan otobüsten siyah büyük poşetler indirilmeye başlandı. Zabıta memuru hemen müdahale ederek poşetlerin içinde ne olduğunu sordu.

Şüpheliler poşetlerde "peynir" olduğunu iddia etti.

Tedirgin hareketler sergileyen şahıslar, poşetleri açmamak için direndi. Görevini kararlılıkla yapan Tuğba Kuvan, poşetleri zorla açtırdı.

Yapılan incelemede, peynir denilen poşetlerin içinden tam 21 adet 10'ar kiloluk bidonlara doldurulmuş ciğerler çıktı.

İMHA EDİLDİ, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Zabıta memurunun durumu hemen bildirmesi üzerine olay yerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Uzman ekiplerce yapılan ilk incelemede, ciğerlerin yoğun mikrop ve bakteri taşıdığı belirlendi.Halk sağlığı için büyük tehlike oluşturan tonlarca kaçak ciğere tutanakla el konuldu.

Bozuk etler imha edilmek üzere götürülürken, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Dikkati sayesinde büyük bir zehirlenme faciasının önüne geçen zabıta memuru Tuğba Kuvan ise vatandaşlardan büyük takdir topladı.