İran'da Hark Adası ve Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.
İran basınında yer alan haberlere göre, Hark Adası’nda patlama seslerinin adada yer alan limanlara yakın bir bölgeden geldiği belirtilirken Cask kentinde duyulan seslerin denizden geldiği ifade edildi.
İRAN'A AİT PETROL TANKERLERİ HEDEF ALINDI
İsrail'in i24 televizyonu, bir Amerikalı yetkiliye dayanarak, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef aldığını ileri sürdü.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, ABD'nin Hark Adası'na 6,4 kilometre (4 mil) mesafede bulunan küçük bir petrol tankerini füzeyle hedef aldığı ve tanker personelinin tahliye edildiği belirtildi.
Haberde, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi yer aldı.