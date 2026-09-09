UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Inter'i 2-1 mağlup ederek Avrupa macerasına galibiyetle başladı.
MBAPPE VE VALVERDE INTER'İN HATALARINI AFFETMEDİ
İki takımın da mücadeleden kopmadığı karşılaşmada Real Madrid, yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendiren taraf oldu.
Karşılaşmada Inter'in yaptığı iki kritik hata belirleyici oldu. Real Madrid, Yann Bisseck ve kaleci Josep Martinez'in hatalarını Kylian Mbappe ile Federico Valverde'nin golleriyle cezalandırdı.
CARLOS AUGUSTO UMUTLANDIRDI
Inter, karşılaşmanın son bölümünde Carlos Augusto'nun golüyle yeniden umutlandı ve Santiago Bernabeu'da son dakikalarda Real Madrid üzerindeki baskısını artırdı.
Ancak kalan sürede beraberlik golünü bulamayan İtalyan ekibi Madrid'den puansız ayrıldı. Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını 3 puanla tamamladı.
HAKAN ÇALHANOĞLU 60 DAKİKA SAHADA KALDI
Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlayarak 60 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları ise şöyle:
AEK Atina 1-0 LASK Linz
Club Brugge 2-3 Aston Villa
Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
Porto 0-2 Manchester City
Lille 2-3 Real Betis