Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüpheli tespit edildi.

Başsavcılık tarafından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 18’i yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Başsavcılığa getirilen 18 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 16 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Firari 2 şüpheli ile cezaevinde bulunduğu belirlenen 1 şüpheli yönünden soruşturmanın sürdüğü bildirildi.