Küresel enerji piyasaları, jeopolitik gerilimlerin ve derinleşen tedarik endişelerinin gölgesinde son ayların en sert tırmanışına sahne oluyor. Brent petrolün varil fiyatı 93,82 dolara ulaşırken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 86,78 dolar seviyelerinden işlem gördü. Son beş işlem gününde Brent petrolde yüzde 7'yi, WTI'da ise yüzde 8'i aşan değer kazanımları kaydedildi. Yaşanan bu sert ralliyle birlikte her iki gösterge de 24 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı.

MASADAN KALKILDI, ARZ KORKUSU TIRMANDI

Fiyatlardaki tırmanışın arkasında, bölgede devam eden savaşın uzamasıyla birlikte Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi kilit üreticilerin sevkiyat kısıtlamasına gidebileceği endişesi yatıyor. Daha önce sağlanan geçici ateşkesin sürmesine rağmen tarafların yeniden müzakere masasına oturmaması, piyasalarda arz kesintisi riskini ivmelendirdi.

TRUMP'IN "EKONOMİK SAVAŞ" TEHDİDİ DE NGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Piyasadaki yangını körükleyen bir diğer kritik unsur ise ABD cephesinden gelen sert açıklamalar oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a destek sağlayan ülkelere yönelik "benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon" tehdidinde bulunması jeopolitik riskleri tepe noktaya çıkardı. Bu hamlenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran’la olan tüm finansal ve ticari operasyonlarını durdurması, krizin boyutunu artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER TRAFİĞİ BIÇAK GİBİ KESİLDİ

Tüm bu gelişmelerin sahaya yansıması ise küresel petrol taşımacılığının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda görüldü. Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazda tanker trafiği adeta felç oldu. Çarşamba günü stratejik geçitten yalnızca 9 geminin geçebildiği bildirildi. Sevk hatlarındaki bu tıkanıklık ve krizin uzun sürebileceğine dair beklentiler, petrol arzı üzerindeki yukarı yönlü fiyat baskısını diri tutmaya devam ediyor.