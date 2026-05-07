Kanada’nın enerji üretim merkezi olarak görülen Alberta eyaletinde bağımsızlık tartışmaları yeniden ülke gündeminin merkezine oturdu. Ayrılık yanlısı gruplar, bağımsızlık referandumu düzenlenmesi için gereken imza sayısının çok üzerine çıktıklarını duyurdu.

Hareketin önde gelen isimlerinden Mitch Sylvestre, seçim yetkililerine yaklaşık 302 bin imza teslim ettiklerini açıkladı. Referandum için gerekli minimum imza sayısının ise 178 bin olduğu belirtildi. Planlanan referandum sorusunun “Alberta eyaleti Kanada’dan ayrılarak bağımsız bir devlet olmalı mı?” şeklinde olması bekleniyor.

ENERJİ POLİTİKALARI GERİLİMİ BÜYÜTTÜ

Petrol ve doğal gaz kaynaklarıyla ülkenin en önemli enerji merkezlerinden biri olan Alberta’da ayrılıkçı fikirlerin uzun yıllardır gündemde olduğu biliniyor. Ayrılık yanlıları, Ottawa yönetiminin çevre ve enerji politikalarının eyalet ekonomisine zarar verdiğini savunuyor.

Özellikle petrol sektörüne yönelik düzenlemelerin ekonomik büyümeyi engellediğini öne süren gruplar, merkezi hükümetin Alberta üzerindeki baskısını artırdığını iddia ediyor.

Eyalet Başbakanı Danielle Smith, kişisel olarak bağımsızlığı desteklemediğini açıklasa da yeterli imzanın doğrulanması halinde referandum sürecinin önünü açabileceğini söyledi.

Öte yandan yerli topluluklar ise olası ayrılık sürecine karşı çıkıyor. İlk Milletler temsilcileri, Alberta’nın Kanada’dan ayrılması halinde tarihi anlaşmaların ve yerli haklarının ihlal edileceğini savunarak dava açtı.

Anketlere göre Alberta halkının yaklaşık yüzde 30’u bağımsızlık fikrine destek veriyor. Uzmanlar, referandum gerçekleşmese bile ayrılıkçı hareketin eyalet siyasetinde artık kalıcı bir aktöre dönüştüğünü değerlendiriyor.