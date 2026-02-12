Namibya Sanayi, Madenler ve Enerji Bakan Yardımcısı Gaudentia Krohne, Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital & Power tarafından düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2026 kapsamında sorulara yanıt verdi.

Krohne, Türkiye ile karşılıklı faydaya dayalı işbirliklerine önem verdiklerinin altını çizerken, Namibya'da istihdam hedeflerinin gerçekleştirilmesinin ancak yabancı yatırımcıların sağlayacağı sermaye, teknoloji ve beceri transferiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Yabancı yatırımcıları yerli katkı politikası çerçevesinde Namibya'ya yatırım yapmaya davet eden Krohne, ülkeyi petrol ve doğal gaz ile yeşil hidrojen alanlarında geleceğin merkezi olarak konumlandırmayı istediklerini söyledi.

Namibya'nın yenilenebilir enerji kaynakları alanında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Krohne, “Namibya'da bol miktarda güneş, rüzgar ve arazi var. Her şeyimiz var ancak sermayemiz ve gerekli becerilerimiz yok. Bu nedenle Türkiye'nin sürece dahil olmasına ihtiyacımız var” dedi.