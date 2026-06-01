Cuma günü 94,10 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 91,12 dolardan tamamlamıştı. Yeni haftada ise fiyatlar yeniden yükselişe geçerek saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,4 artışla 93,33 dolar seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 89,88 dolardan işlem gördü.Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu’daki artan gerilim etkili oldu. İran ile ABD arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırılar ve İsrail’in Lübnan’a yönelik kara operasyonlarını genişletme kararı piyasalarda arz endişelerini artırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a ait bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklarken, İran da ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkese rağmen Lübnan’daki kara operasyonlarının genişletilmesi talimatını verdi. İsrail birliklerinin Litani Nehri’nin kuzeyine ilerlediği ve stratejik noktaları kontrol altına aldığı bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ ÖNE ÇIKIYOR

Bölgedeki gelişmeler, küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda kesinti yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırıyor. ABD tarafı, İran’a yönelik deniz ablukası kapsamında yönü değiştirilen gemi sayısının 118’e ulaştığını açıklarken, İran ise son 24 saatte 28 petrol tankeri ve ticari geminin boğazdan geçtiğini bildirdi.

İran ile ABD arasındaki sert açıklamalar da taraflar arasında olası bir anlaşma ihtimalini zayıflatırken, bu durum petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

TEKNİK SEVİYELER İZLENİYOR

Analistler, Brent petrolde 93,73 dolar seviyesinin direnç, 92,67 doların ise destek noktası olarak takip edileceğini belirtiyor. Çin’den gelen zayıf ekonomik verilere rağmen arz güvenliği endişelerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin sürdüğü ifade ediliyor.