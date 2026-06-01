Yılmaz Morgül Survivor'dan elenmesinin perde arkasını anlattı: Hiçbir şey görüldüğü gibi değilmiş...
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Survivor'dan ayrılmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...Derleyen: Sinan Başhan
"Survivor için aslında 2 haftalık anlaşma yaptım" diyen ünlü sanatçı, Acun Ilıcalı'nın kendisini 2.5 - 3 ay bırakmadığını söyledi
İşte Morgül'ün Survivor hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarda satırbaşları:
- Artık açlıktan ölüyordum. Ayağına kapandım, "Acun Bey, bir kırıntı ver açlıktan ölüyorum." dedim.
- Ondan sonra hastaneye kaldırıldım, Acun Ilıcalı'ya dedim ki, "Beni hemen gönderiyorsunuz."
- O hafta 3 kişi SMS'te çıkmıştı, "Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz beni 3 kişinin arasına sokup gönderiyorsunuz." dedim. O şekilde adadan ayrıldım.
Kaynak: Haber Merkezi