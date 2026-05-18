Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Töngeldüzü Mahallesi’nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Mahallede bulunan bir evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, evden yükselen alevleri ve yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye Zamanla YarıştıKısa sürede olay yerine ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu çevredeki diğer binalara ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Maddi Hasar Oluştu İlk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi amacıyla olay yeri inceleme ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.