Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu'nun Perşembe İlçe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, fındık üreticilerine önemli uyarılarda bulunarak bilinçsiz gübre kullanımının hem verimi düşürdüğünü hem de üreticiyi gereksiz maliyetle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Soydan, üreticilerin gübreleme yapmadan önce mutlaka toprak analizi yaptırması gerektiğini vurguladı.

Fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde gübre kullanımının yaygın olduğunu ifade eden Soydan, toprağın ihtiyaç duyduğu besin değerlerinin ancak analizle belirlenebileceğini söyledi. Soydan, “Toprağın hangi gübreye ihtiyacı olduğunu bilmeden yapılan gübreleme hem ürünün gelişimini olumsuz etkileyebilir hem de üreticinin gereksiz yere para harcamasına neden olabilir” dedi.

“BİLİNÇLİ GÜBRELEME VERİMİ ARTIRIYOR”

Toprak analizinin, ürün kalitesini ve verimini artıran en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Soydan, analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmasının hem toprağın besin değerini koruduğunu hem de ürünün daha sağlıklı yetişmesini sağladığını kaydetti.

Soydan, “Toprağın istediği gübre çeşidi ve gübre miktarı analiz sonuçlarına göre belirlenir. Böylece hem ürün daha verimli olur hem de üreticinin cebinden gereksiz para çıkmamış olur” ifadelerini kullandı.

“TOPRAK ANALİZİ İÇİN EN UYGUN DÖNEM HASAT SONRASI”



Toprak analizinin yapılması için en uygun dönemin fındık hasadından sonraki süreç olduğuna işaret eden Soydan, özellikle Eylül ve Ekim aylarında yapılacak analizlerin üreticilere büyük avantaj sağlayacağını belirtti.

Soydan, “Fındık hasadından sonra, özellikle Eylül ayının başından itibaren Eylül ve Ekim aylarında yapılacak toprak analizleri oldukça önemlidir. Böylece hem kışlık gübreleme hem de bahar döneminde yapılacak gübre uygulamaları için elimizde bilimsel veriler olur” diye konuştu.