17 Nisan 2026 Cuma
Anasayfa Ekonomi Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için net rakam netleşti: Ankara kulislerinde tarih sızdı

Emekli kurban bayramı ikramiyesi için kulislerdeki 5 bin TL senaryosu Ankara kulislerinden sızdı. Ödemelerin Mayıs ayı ortasında yapılması öngörülüyor.

Süleyman Çay Süleyman Çay
Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında ek zam artışını cebe koymuştu. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşına çare olamadı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye çıkarıldı.

Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memura derman oldu. Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırına dayandığı ortamda hayat pahalılığı emeklinin cebini bağlıyor. Öyle ki emeklilerin ikramiyelerine bile ‘bütçede kaynak yok’ denilerek savaş neden olarak gösterilmişti.

Bayram ikramiyeleri 2025 yılında yüzde 33 artışla 4 bin lira olarak duyurulmuştu. Bu yıl 5 bin TL ile lira 6 bin TL arasında gerçekleşmesi Ankara kulislerinde konuşuluyordu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ramazan Bayramı’nda "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ramazan bayramında ikramiyelere savaş nedeniyle gelmeyen zam, yumuşama görüşmelerinin olduğu günlerde artıp artmayacağı ise merak ediliyordu.

Savaş nedenini kaynak olarak gösteren iktidarın geçtiğimiz aylarda Kurban Bayramı ikramiyelerinin savaşın sona ermesi durumunda tekrardan gündeme alması bekleniyor. Ancak savaş nedeniyle bütçede kaynak olmadığı da kulislerde belirtiliyor.

İkramiyelerde olası artış senaryosunda düşünülen rakam bin liralık artış. Bu artış ile 5 bin TL'lik rakam Ankara kulislerinde dile getiriliyor. Öyle ki bazı AK Partili isimlerin de emeklilerin büyük tepkisi nedeniyle bin liralık bir artış yapılması gerektiği konusunda ekonomi yönetimini zorluyor.

Savaşın durumu ve gelen tepkilerdeki artışın ikramiyelerdeki durumu şu an için belirleyecek unsur olarak ön plana çıkıyor.

İkramiye ödemelerinin ise Mayıs ayı ortasında yapılması öngörülüyor. 26 Mayısta Kurban Bayramı olacak. Peki kimler ödemeden yararlanacak?

Emekli ve malullük aylığı alanlar

Ölüm aylığı (dul ve yetim) sahipleri

Devamlı iş göremezlik geliri bulunanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Vazife malulleri ve güvenlik korucuları.

