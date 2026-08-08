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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili yeni video ve raporları içeren 5. grup belgeleri kamuoyunun erişimine açtı.

CBS News'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yürütülen gizliliği kaldırma süreci kapsamında Pentagon, UAP ve UFO'lara ilişkin yeni verileri paylaştı. "5. parti" olarak kamuoyuna sunulan 41 dosyalık materyalde resmi raporlar, görüntüler ve videolar yer alıyor.

TANIMLANAMAYAN CİSİM

Ekonomim'in haberine göre yayımlanan belgeler arasında öne çıkan detaylar şu şekilde:

Eylül 2021'de Umman Körfezi üzerindeki askerî bir tatbikat sırasında kaydedilen görüntülere dair raporda, bölgede yaklaşık 25 tanımlanamayan hava fenomeni tespit edildiği bilgisi yer alıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından iletilen 2025 tarihli bir diğer videoda, Orta Doğu'daki meskûn bir bölge üzerinde hızla ilerleyen tanımlanamayan bir cisim görülüyor.

Başkan Trump’ın şubat ayında ilgili kurumlara verdiği talimat doğrultusunda başlatılan arşiv paylaşımının ilk serisi 8 Mayıs’ta açıklanmıştı.

Resmî internet sitesi üzerinden erişime açılan veri tabanında, askerî personel ile sivillerin tanıklıklarının yanı sıra çok sayıda inceleme kaydı ve teknik rapor bulunuyor.