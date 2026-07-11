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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD Savunma Bakanlığı, "Tanımlanamayan Uçan Cisimler (UFO'lar)" ile ilgili yeni görüntüleri içeren gizli belgeleri yayımladı. CBS News’te yer alan habere göre, gizli belgelerin yayımlanması ABD Başkanı Donald Trump’ın devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması yönündeki talimatları kapsamında gerçekleşti.

GİZLİ BELGELERDE ASKERİ PERSONELİN İFADELERİ DE YER ALDI!

Pentagon tarafından paylaşılan toplam 40 dosyalık materyalin içinde resmi belgeler, videolar, ses dosyaları ve resimler yer alırken belgelerden birinde, 2015 yılının eylül ayında Texas eyaletinin Amarillo bölgesi yakınlarında yer alan ve "Pantex" ismiyle bilinen nükleer silah tesisinin hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir cisimle ilgili personel ifadelerine yer verildi.

Söz konusu olayın, güvenlik protokolleri kapsamında nükleer tesisin kapatılmasına yol açtığı bilinirken iki memurun söz konusu cismi takibe aldığı belirtildi. Kayıtlarda ise, cismin hiçbir ses çıkarmadığı ve üzerinde herhangi bir “itiş sistemi” tespit edilmediği belirtildi.

BİR CİSMİN HAVADA SÜÜZÜLDÜĞÜ GÖRÜLÜYOR!

Belgelerdeki, 2020 yılına ait bir videoda ise yaklaşık 3,5 ila 4 metre uzunluğunda bir cismin havada süzüldüğü anlar görülürken görgü tanığı ifadelerinde, havada süzülen bu cismin "deforme olmuş bir balona benzediği” bildirildi.

TRUMP BELGELERİN PAYLAŞILMASI İÇİN TALİMAT VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI!

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında ilgili bakanlıklar ve kurumlara uzaylılar ile UFO hakkındaki dosyaları tespit edip yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini ifade etmişti. Bunun üzerine Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs günü paylaşmıştı.