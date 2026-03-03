ABD hükümeti ile teknoloji devleri arasındaki gerilim, dijital dünyada büyük bir kırılmaya yol açtı. Pentagon’un ültimatomu ve ardından gelen siyasi kararlar neticesinde, milyonlarca ABD vatandaşı OpenAI kullanmayı bırakırken, Anthropic uygulama listelerinde zirveye yerleşti.

PENTAGON’DAN ANTHROPİC’E SERT ÜLTİMATOM

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat’ta teknoloji şirketi Anthropic’e verdiği ültimatomla gündeme damga vurdu. Hegseth, Pentagon’un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat’a kadar izin verilmemesi durumunda, Anthropic’in hükümetle olan tüm sözleşmelerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Bu gerilimin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 27 Şubat’ta yaşanan tartışmaların neticesinde tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatını verdi.

OPENAI VE PENTAGON ANLAŞMASI TEPKİ TOPLADI

Anthropic üzerindeki baskı sürerken, OpenAI tarafı stratejik bir hamle yaptı. OpenAI CEO’su Sam Altman, 28 Şubat’ta yaptığı açıklamada ‘fırsattan istifade ederek’ Pentagon ile bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında OpenAI modelleri, bakanlığın ağına entegre edilecek.

Ancak bu askeri entegrasyon kararı kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Forbes’un haberine göre, Pentagon anlaşması sonrası 1,5 milyon kullanıcı ChatGPT kullanmayı bıraktı.

Yaşanan çekişmenin gölgesinde, Anthropic’in yapay zeka modeli Claude, dünya genelinde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Federal kurumlardaki yasaklara rağmen Anthropic, ABD ve birçok ülkede “en çok indirilenler” listesinde bir numaraya yükseldi.

YAPAY ZEKANIN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

Sektör uzmanları, hem federal kurumlar hem de kullanıcı tabanı arasında yaşanan bu çekişmenin, yapay zekanın gelecekteki kullanım sınırları ve etik kuralları açısından belirleyici olacağını vurguluyor